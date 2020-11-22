Сосредоточим силы на восстановлении нормальной жизни Арцаха: встреча Пашиняна и Арутюняна

Премьер-министр Никол Пашинян принял в правительстве президента Республики Арцах Араика Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя президента Республики Арцах, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил:

“Многоуважаемый господин президент, приветствую Вас в Ереване, это наша первая встреча после прекращения военных действий. Конечно, мы вместе пережили довольно тяжелые времена, мы приняли тяжелые решения, и сейчас, как и договорились, мы должны сосредоточить свои усилия на восстановлении нормальной жизни в Арцахе, на возвращении наших соотечественников и создании необходимых условий.

Правительство Армении уже приняло ряд решений относительно финансовой помощи нашим соотечественникам в Арцахе. Конечно, эти действия будут продолжены. Я опубликовал “дорожную карту”, с которой Вы знакомы, мы обсуждали ее друг с другом, и здесь нашими главными задачами являются восстановление нормальной жизни Арцаха, обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан, скорейшее выяснение судьбы пропавших без вести лиц и их семей, обеспечение социальных гарантий ставшим инвалидами военнослужащим и гражданам, а также осуществление социально-психологической работы в целом.

Конечно, после войны и Армении, и Арцаху нужны большие инвестиции, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить эти инвестиции. Конечно, мы находимся в ежедневном контакте, но на этих встречах мы можем более конкретизировать наши действия”.

В своей речи Араик Арутюнян отметил: “Многоуважаемый господин премьер-министр, спасибо за встречу. Фактически, не только ежедневно, но и во время войны и в послевоенный период у нас была возможность представить сложившуюся ситуацию. Сегодня хочу отметить, что поток в Арцах, возвращение наших соотечественников происходит с довольно высокими темпами. По данным нашего регистрационного центра, только за 5 дней вернулись 25 тыс человек и процесс продолжается. Конечно, мы обсудим с Вами вопросы дорожного движения и безопасности.

Хочу поблагодарить правительства Республики Армения за реакцию на все социальные проблемы, поднятые нами вопросы и их оперативное решение, а также хочу поблагодарить за программы, которые запланированы на ближайшие дни.

В ближайшие дни будет реализовано несколько социальных программ, в частности, каждому гражданину Арцаха, переехавшему в Республику Армения, будет оказана финансовая помощь, а нашим соотечественникам, потерявшим квартиру, будет выделено единовременно по 300 тыс. драмов. Эти и другие программы ослабят социальную напряженность.

Хочу выразить особую благодарность армянам, всем нашим соотечественникам в Республике Армения, которые принимали арцахцев в течение этих полутора месяцев и не видели и не ощущали никаких проблем. Но, учитывая тот факт, что погода становится все холоднее и расходы на коммунальные услуги увеличиваются, мы пытаемся через оперативный штаб в Ереване возместить часть коммунальных расходов, в том числе и для наших соотечественников в Армении, которые предоставили свою недвижимость, отели или объекты. В этом отношении у нас много работы.

На первом этапе мы планируем переселить в Арцах наших соотечественников, у которых есть возможность остаться, а те, кто потерял дома, будут переселены поэтапно, чтобы мы могли и размещать их, и в процессе решать социальные проблемы. Уверен, что в ближайшее время в результате инвестиций социальных проблем не будет, и мы сможем совместно реализовать запланированные социально-экономические программы”.