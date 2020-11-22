Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян неудачно выступил на чемпионате Европы.

Как передает Арменпресс, на проходящем в Праге рейтинговом ЧЕ, в весовой категории до 73 кг, на старте Карапетян встретился с Зиованом Эспозито, представляющим Италию.

Виктор Стерлу из Молдовы стал чемпионом Европы в этой весовой категории.

Дзюдоисты получат квоты на Олимпийские игры в Токио в связи с их рейтингом Международной федерации. Право участвовать в играх получат спортсмены, занявшие первые 25 мест.