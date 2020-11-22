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Фердинанд Карапетян неудачно выступил на чемпионате Европы

Фердинанд Карапетян неудачно выступил на чемпионате Европы

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян неудачно выступил на чемпионате Европы.

Как  передает Арменпресс, на  проходящем в Праге рейтинговом ЧЕ, в весовой категории до 73 кг, на старте Карапетян встретился с Зиованом Эспозито, представляющим Италию.  

Виктор Стерлу из Молдовы стал чемпионом Европы в этой весовой категории.

Дзюдоисты получат квоты на Олимпийские игры в Токио в связи с их   рейтингом Международной федерации. Право участвовать в играх  получат спортсмены, занявшие первые 25 мест.

 


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