В город Мартуни в Карабахе вернулись уже около тысячи жителей

Около тысячи беженцев вернулись в город Мартуни на востоке Нагорного Карабаха в километре от позиций Азербайджана, рассказал журналистам мэр Мартуни Эдик Аванесян.

"Ситуация в городе нормальная. Режим прекращения огня соблюдается. Город очень сильно пострадал, очень много разрушений, около 70-80% города разрушено. Повреждены детские садики, дома и школы... Сейчас в город вернулось около тысячи, а до войны было 6 200", - сказал мэр, добавив, что во время боевых действий в городе оставалось около 400 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заммэра Азнавур Сагиян рассказал, что оставшееся гражданское мужское население было вооружено стрелковым оружием и помогало армии отбивать атаки азербайджанцев.

"Мартуни хотели брать неоднократно (азербайджанцы - прим. ТАСС), не получилось. Жители помогали армии. Из них формировались мобильные группы по семь-восемь человек с рацией, которые подтягивались на отдельные участки для помощи солдатам", - сказал он, добавив, что линия соприкосновения с азербайджанцами находится в 1 - 1,5 км от города.

Сагиян добавил, что гуманитарная обстановка в городе понемногу улучшается. Электричество уже есть, но пока не во всех домах. Недавно появилась вода, которой до этого не было много дней. Открываются продовольственные магазины, которые раздают еду бесплатно тем, у кого нет денег. Власти раздают жителям газовые баллоны для обогрева. На данный момент они закончились, но скоро обещали подвезти новые.

Он уверен, что в Мартуни вернется практически все население, потому что город "за всю историю ни разу не захватил враг".

По словам заммэра, власти Мартуни находятся в постоянном контакте с постом миротворцев, стоящем на входе в город. "С миротворцами мы постоянно в контакте. Чем можем, помогаем им, хорошие парни. Мирные жители хорошо относятся к миротворцам. Они с пониманием относятся к нашему менталитету, мы с ними говорили об этом несколько раз. Хоть кто-то нам помог", - сказал Сагиян.

Лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий 10 ноября в 01:00.