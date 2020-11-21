COVID-19. Число подтвержденных случаев в мире превысило 58 миллионов. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ  

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 58 млн 55 тысяч.

Как сообщает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число смертельных исходов превысило 1 млн 380 тыс. человек. Выздоровели более 40 млн 240 тысяч человек.

В США зарегистрировано 12 млн 277 тысяч 24 подтвержденных случая заражения. Число погибших здесь - 260 312 человек. По этому показателю США занимают первое место в мире. Число подтвержденных случаев в Индии, занимающей второе место в общем показателе, достигло 9 млн 53 тыс. 919, число смертей - 132 тыс.795. В Бразилии коронавирусом заразились в общей сложности 6 млн 20 тыс. 164 человека. В стране от инфекции умерло 168 662 человека. Во Франции, занимающей четвертое место по количеству инфицированных - 2 млн 109 тыс. 170 случаев. 48265 человек умерли во Франции с момента вспышки вируса. Следующим по количеству зараженных является Россия, где зарегистрировано 2 млн 64 тыс. 748 подтвержденных случаев коронавируса. 35 778 человек умерли в результате заражения.

Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия также входят в первую десятку.

В Иране 841.308 инфекцированных и 44.327 смертельных исходов. Турция находится на 25 месте. Здесь зарегистрировано 435 273 подтвержденных случая заражения коронавирусом. 12 тыс 84 человека умерли от инфекции. Число подтвержденных случаев з в Грузии достигло 100.684. С момента вспышки инфекции здесь умерли 927 человек

Вспышка нового коронавируса была зарегистрирована в центральном Китае в конце 2019 года, а затем распространилась на 220 стран в этом районе. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию

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