Армянский народ благодарен России за поддержку в трудные дни. Встреча президента Армении с Лавровым

21 ноября президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, приветствуя прибывшую с ним в Армению представительную делегацию министра иностранных дел России, президент Саркисян, в частности, сказал:

«Вы приехали в Армению в трудное время. Это очень сложный, можно сказать, кризисный период. Есть большие проблемы в экономической сфере, послевоенная ситуация тяжелая, у нас проблемы еще и психологические, к сожалению, есть еще коронавирус и многие другие проблемы. В целом, сложно в сфере внешней политики».

Президент Саркисян поблагодарил министра иностранных дел России, прежде всего, за все, что он делал для Армении и региона на протяжении всех этих лет. Президент Армении попросил передать президенту Российской Федерации благодарность нашего народа, особенно за его поддержку в эти тяжелые дни. «Неважно, где живут армяне, они знают, что, если бы не Ваши и усилия Владимира Владимировича, мы и сегодня продолжали бы терять молодые жизни», - сказал президент Армении. - В первые дни войны мы знали, что все усилия руководства Российской Федерации, лично президента, были направлены на ее пресечение. Мы вновь убедились, что настоящая дружба процветает в трудные времена».

Президент Армении сказал, что сегодня у нас есть две проблемы, которые нужно не только решать, но и быть последовательными, чтобы они не превратились в большую проблему. «Во-первых, согласно совместному заявлению, прекращение боевых действий не только будет осуществлено, но и продолжится в ближайшие годы, - сказал президент. - Это очень важно для Армении, это жизненно важно. И второе, что меня очень беспокоит: это связано со стабильностью в нашей стране. Несмотря на сложности, кризисную ситуацию, всегда можно найти решения. Наши дети, наши друзья и недруги будут свидетелями того, как Армения выходит из этой ситуации. И если она выйдет из этой ситуации с достоинством, в единении, тогда мы сможем сказать, что мы сильная нация».

Поблагодарив за прием, министр ИД России Сергей Лавров сказал:

«Спасибо большое за возможность встретиться с Вами в рамках визита в составе большой межведомственной делегации Российской Федерации.

Сегодняшние переговоры позволят посмотреть на все без исключения области наших отношений и договориться об их углублении, повышении эффективности для наших граждан.

Мы внимательно следим за происходящим в Армении и вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Президент Российской Федерации В.В.Путин просил лично передать признательность за высказанную Вами, да и подавляющим большинством политиков и обычных граждан Армении, оценку в связи с принятием 9 ноября совместного Заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации В.В.Путина. Как Вы и сказали, это позволило остановить войну. Перемирие, впервые после многочисленных призывов и объявленных договоренностей, работает реально благодаря механизму обеспечения прекращения огня. Развернутая миротворческая операция с согласия Азербайджана и Армении уже выполняет свои функции по обеспечению безопасности режима прекращения боевых действий и по оказанию гуманитарного содействия населению Нагорного Карабаха.

Миротворческая миссия подкрепляется еще одной акцией. По указу Президента Российской Федерации, создан Межведомственный центр гуманитарного реагирования, призванный активнейшим образом помогать решать насущные вопросы населения. К этой работе мы активно привлекаем международные организации – Международный комитет Красного Креста, давно работающий в том числе в Карабахе, а также организации системы ООН».

Президент республики и министр иностранных дел Российской Федерации затронули и другие вопросы повестки армяно-российского сотрудничества.