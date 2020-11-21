Время в Ереване: 11:07:36,   21 Ноябрь

Лавров надеется, что ЮНЕСКО проявит активность в сохранении памятников культуры в Арцахе

Лавров надеется, что ЮНЕСКО проявит активность в сохранении памятников культуры в Арцахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ожидает, что ЮНЕСКО будет  более активно защищать памятники культуры в Нагорном Карабахе, чем это было в  Сирии - в Алеппо, Пальмире. 

Как  передает Арменпресс, об этом  Сергей Лавров сказал на брифинге с журналистами в Ереване. 

«Вчера я обстоятельно говорил с г-жой Азуле, Генеральным директором ЮНЕСКО, предлагая активнее заняться сохранением  культурного, цивилизационного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе, что было бы очень важным вкладом в межэтническое примирение и мир в этом древнем регионе. Мы ожидаем, что ЮНЕСКО будет действовать здесь более активно, чем в Сирии, прежде всего при  сохранении культурных памятников в Алеппо и Пальмире. Скажем честно, наши партнеры из ЮНЕСКО не очень активно предлагали там свои услуги», - сказал Лавров.  

Глава МИД России отметил, что для реализации договоренностей, подписанных между Россией и лидерами Армении и  Азербайджана  9 ноября, необходимо консолидировать  поддержку международного сообщества и  структур.

«Здесь уже активно работает Международный комитет Красного Креста. Мы также заинтересованы в соответствующей инициативе систем ООН. В связи с этим к нам поступил запрос от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.  Аналогичное заявление есть от   Верховного комиссара по делам беженцев», - сказал  министр ИД РФ Сергей Лавров.

Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Армению 21 ноября. В Ереване министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и министром иностранных дел Ара Айвазяном.



Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации