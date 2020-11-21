Лавров надеется, что ЮНЕСКО проявит активность в сохранении памятников культуры в Арцахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ожидает, что ЮНЕСКО будет более активно защищать памятники культуры в Нагорном Карабахе, чем это было в Сирии - в Алеппо, Пальмире.

Как передает Арменпресс, об этом Сергей Лавров сказал на брифинге с журналистами в Ереване.

«Вчера я обстоятельно говорил с г-жой Азуле, Генеральным директором ЮНЕСКО, предлагая активнее заняться сохранением культурного, цивилизационного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе, что было бы очень важным вкладом в межэтническое примирение и мир в этом древнем регионе. Мы ожидаем, что ЮНЕСКО будет действовать здесь более активно, чем в Сирии, прежде всего при сохранении культурных памятников в Алеппо и Пальмире. Скажем честно, наши партнеры из ЮНЕСКО не очень активно предлагали там свои услуги», - сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что для реализации договоренностей, подписанных между Россией и лидерами Армении и Азербайджана 9 ноября, необходимо консолидировать поддержку международного сообщества и структур.

«Здесь уже активно работает Международный комитет Красного Креста. Мы также заинтересованы в соответствующей инициативе систем ООН. В связи с этим к нам поступил запрос от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Аналогичное заявление есть от Верховного комиссара по делам беженцев», - сказал министр ИД РФ Сергей Лавров.

Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Армению 21 ноября. В Ереване министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и министром иностранных дел Ара Айвазяном.

Норайр Шогикян