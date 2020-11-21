Время в Ереване: 11:07:36,   21 Ноябрь

Лавров изложил некоторые детали обсуждения вопросов двусторонней повестки дня с армянской стороной

Лавров изложил некоторые детали обсуждения вопросов двусторонней повестки дня с армянской стороной

Представители правительств Армени и России обсудили вопрос о проведении совместных мероприятий после ограничений, вызванных коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс,  об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами в Ереване.

«Мы говорили о текущей двусторонней работе, работе  очередного 20-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, о проведении других мероприятий межрегиональной конференции Россия-Армения, в том числе других парламентских ведомств - после снятия ограничений, обусловленных коронавирусом», - сказал Лавров. 

Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Армению 21 ноября. В Ереване министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и министром иностранных дел Ара Айвазяном.


Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации