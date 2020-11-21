Лавров изложил некоторые детали обсуждения вопросов двусторонней повестки дня с армянской стороной

Представители правительств Армени и России обсудили вопрос о проведении совместных мероприятий после ограничений, вызванных коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами в Ереване.

«Мы говорили о текущей двусторонней работе, работе очередного 20-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, о проведении других мероприятий межрегиональной конференции Россия-Армения, в том числе других парламентских ведомств - после снятия ограничений, обусловленных коронавирусом», - сказал Лавров.

Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Армению 21 ноября. В Ереване министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и министром иностранных дел Ара Айвазяном.

Норайр Шогикян