Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной Риты Саргсян
15:53, 21 Ноябрь, 2020
Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил соболезнования в связи с кончиной Риты Саргсян – супруги третьего президента Армении Сержа Саргсяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в своем послании Мирзоян отметил:
"Господин Саргсян,
С болью узнал о безвременной кончине Вашей супруги. Госпожа Рита внесла большой вклад в спасение жизней многих армянских детей, восстановление здоровья инвалидов, реализовала важные социальные программы. Выражаю соболезнования Вам, членам Вашей семьи и родственникам. Мир ее душе и душам всех умерших".
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