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Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной Риты Саргсян

Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной Риты Саргсян

Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил соболезнования в связи с кончиной Риты Саргсян – супруги  третьего президента Армении Сержа Саргсяна. 

Как сообщили  Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в своем послании Мирзоян отметил:

"Господин Саргсян,

С болью узнал о безвременной кончине  Вашей супруги. Госпожа Рита внесла большой вклад в спасение жизней многих армянских детей, восстановление здоровья инвалидов, реализовала важные социальные программы. Выражаю соболезнования Вам, членам Вашей семьи и родственникам. Мир ее душе и душам  всех умерших".


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