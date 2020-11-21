Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной Риты Саргсян

Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил соболезнования в связи с кончиной Риты Саргсян – супруги третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в своем послании Мирзоян отметил:

"Господин Саргсян,

С болью узнал о безвременной кончине Вашей супруги. Госпожа Рита внесла большой вклад в спасение жизней многих армянских детей, восстановление здоровья инвалидов, реализовала важные социальные программы. Выражаю соболезнования Вам, членам Вашей семьи и родственникам. Мир ее душе и душам всех умерших".