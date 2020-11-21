Разработано в Армении: аппарат искусственного дыхания - на завершающей стадии испытаний

В Армении разработан предварительный вариант аппарата ИВЛ, который находится на завершающей стадии испытаний.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян.

Он напомнил, что в апреле 2020 года Министерство высокотехнологичной промышленности РА совместно с Инженерной ассоциацией выступило с инициативой по разработке в Армении аппаратов искусственного дыхания — в рамках мер профилактики и лечения COVID-19.

Аршакян опубликовал фотографии, отметив, что представленные на фотографии аппараты являются предварительной версией аппарата ИВЛ, разработанного в Армении. Сам аппарат, а также его окончательный вид находятся на завершающей стадии испытаний.

Министр сообщил, что проект реализуется в США на основе лицензионной платформы NASA Jet Propulsion Laboratory, что по результатам конкурса получили только 28 из 330 компаний в мире, включая армянскую компанию YEA Engineering.

Акоп Аршакян подчеркнул, что окончательный вариант устройства будет готов во второй половине декабря.