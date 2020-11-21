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Разработано в Армении: аппарат искусственного дыхания - на завершающей стадии испытаний

Разработано в Армении: аппарат искусственного дыхания - на завершающей стадии испытаний

В Армении разработан предварительный  вариант аппарата  ИВЛ, который находится на завершающей стадии испытаний.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян.

Он напомнил, что в апреле 2020 года Министерство высокотехнологичной промышленности РА совместно с Инженерной ассоциацией выступило с инициативой по разработке в Армении аппаратов искусственного дыхания — в рамках мер профилактики и лечения   COVID-19. 

Аршакян опубликовал фотографии, отметив, что представленные на фотографии аппараты  являются предварительной версией аппарата ИВЛ, разработанного в Армении.  Сам аппарат, а также его окончательный вид  находятся на завершающей стадии испытаний.

Министр сообщил, что проект реализуется в США  на основе лицензионной платформы NASA Jet Propulsion Laboratory, что  по результатам конкурса  получили только 28 из 330 компаний в мире, включая армянскую компанию YEA Engineering.

Акоп Аршакян подчеркнул, что окончательный вариант устройства будет готов во второй половине декабря.


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