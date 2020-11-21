Нужно обеспечить возвращение жителей Арцаха в свои дома: встреча Никола Пашиняна с Сергеем Лавровым

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя главу МИД РФ, премьер-министр Пашинян отметил:

“Уважаемый Сергей Викторович,

Позвольте приветствовать Вас в Ереване. Сегодня мы уже в расширенном составе обсудили круг всех вопросов, которые есть в нашей повестке дня. Конечно, сейчас для нас самым важным вопросом является ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Мы должны принять решения по многим вопросам, и самое главное - это гуманитарная сторона вопроса, нам нужно обеспечить возвращение жителей Арцаха в свои дома.

Конечно, сейчас уже намечается довольно хорошая динамика возвращения жителей Арцаха в свои дома. И фактически российские миротворцы находятся в тех местах, которые намечены, они уже обеспечивают безопасность, и это очень важный фактор для обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха. Но есть еще вопросы, которые не решены, которые остаются открытыми: как мы будем обеспечивать реализацию права жителей нескольких районов на возвращение, кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализовано. Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке дня, и мы должны обсудить и принять решения по этому поводу”.

Mинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей речи отметил:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Спасибо большое за теплый прием. Наша делегация прибыла в Ереван по Вашей договоренности с нашим президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным для того, чтобы провести обзор всех направлений нашего сотрудничества, союзнических и стратегических отношений. На первом плане у нас, конечно, вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, возникших сейчас вокруг Нагорного Карабаха.

Заявление от 9 ноября дает возможность решать все эти вопросы на основе договоренностей, зафиксированных на бумаге и подписанных тремя лидерами. И, прежде всего, это касается возвращения беженцев, решения всех гуманитарных вопросов нынешней ситуации. Мы этому привержены, Вы уже сказали. Спасибо за высокую оценку той роли, которую наши миротворцы играют, в том числе не только для обеспечения безопасности как главного составляющего компонента их мандата, но и для повседневного содействия людям, которые возвращаются и нуждаются в гуманитарной поддержке. В дополнение к той роли, которую играют миротворцы, Межведомственный центр гуманитарного реагирования, который создается по указу президента России В.В.Путина и уже приступает к работе, тоже будет конкретно заниматься всеми этими вопросами.

Как я уже Вам рассказывал, мы активно привлекаем международные организации системы ООН, поощряем их к тому, чтобы они активнее и инициативнее проявляли свои возможности для жителей региона и поддерживаем международные усилия МККК, работающего в том числе и в Карабахе.

Весь комплекс наших отношений будет рассматриваться в ходе нынешнего визита по линии профильных вице-премьеров, министров здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям наших стран. Вы сегодня встречались с министром обороны Российской Федерации. Генеральный директор “РЖД” г-ин Белозеров тоже находится в Ереване.

Убежден, что по итогам всех отраслевых переговоров будет вырисовываться позитивная комплексная картина, которая будет продвигать наши отношения вперед и, как мы этого искренне хотим, поддерживать Ваши усилия по стабилизации обстановки в Армении и решению проблем с Нагорным Карабахом”.

Никол Пашинян и Сергей Лавров обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе и повесткой армяно-российских отношений.