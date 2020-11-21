По материалам пресс-конференции Мовсеса Акопяна в ССС возбуждено уголовное дело

На основании материалов пресс-конференции бывшего начальника Службы военного контроля Министерства обороны Армении Мовсеса Акопяна, в Специальной следственной службе РА возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 УК РА (злоупотребление служебным положением).

Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в Специальной следственной службе РА.

«Ведется предварительное расследование», - сообщили в ССС.