По материалам пресс-конференции Мовсеса Акопяна в ССС возбуждено уголовное дело
14:06, 21 Ноябрь, 2020
На основании материалов пресс-конференции бывшего начальника Службы военного контроля Министерства обороны Армении Мовсеса Акопяна, в Специальной следственной службе РА возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 УК РА (злоупотребление служебным положением).
Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в Специальной следственной службе РА.
«Ведется предварительное расследование», - сообщили в ССС.
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