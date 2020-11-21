Артак Бегларян направил письмо исполнительному директору ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня ребенка
20 ноября, по случаю Всемирного дня ребенка, Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян направил письмо исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Фор. В письме говорится:
"Уважаемая госпожа Фор,
20 ноября - важная дата для цивилизованного мира, поскольку именно в этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка (1959 г.) и Конвенцию о правах ребенка (1989 г.). Эти два документа основаны на важной миссии человечества - безоговорочно защищать права детей в любой ситуации, гарантируя необходимые условия для их развития.
К сожалению, сегодня, когда весь мир отмечает Всемирный день ребенка, дети Арцаха (Нагорного Карабаха) лишены своих прав, включая неотъемлемое право детей на жизнь, право на здоровье, их право быть с семьей и обществом, право на развитие личности и право на воспитание и защиту, право на образование и другие основные права. Они лишены своих прав из-за агрессии Азербайджана против Республики Арцах (Нагорный Карабах), которая длилась с 27 сентября по 9 ноября.
Во время агрессии Азербайджан намеренно и неизбирательно атаковал гражданские объекты, жилые дома и инфраструктуру примерно в 170 населенных пунктах Арцаха (около 70% территорий). Зарегистрировано не менее 50 убитых и 163 раненых мирных жителя, в том числе 1 убитый ребенок и 9 раненых.
Дети Арцаха вместе со своими семьями были вынуждены бежать из-за угрозы их жизни и здоровью, они укрылись в более безопасных местах в Арцахе и Республике Армения.
Школы, детские сады и больницы также подвергались преднамеренным и неизбирательным атакам. По предварительным данным, в результате азербайджанской агрессии в Арцахе были повреждены 71 школа и 14 детских садов, не считая школ и детских садов, находящихся в общинах, которые перешли под контроль Азербайджана в настоящее время. 23978 школьников и 4036 дошкольников лишены права на образование.
В результате азербайджанской оккупации многих общин Арцаха и передачи других общин уже тысячи детей остались без крова, постоянно лишенные ряда прав и счастливого детства. Гораздо больше детей потеряли своих отцов и родственников, были свидетелями артобстрелов, получая тяжелые травмы, препятствующих их развитию.
Как Защитник прав человека Арцаха, я подготовил специальный отчет, в котором задокументированы и проанализированы права детей Арцаха, которые были грубо нарушены Азербайджаном.
Придавая первостепенное значение защите прав детей при любых обстоятельствах и ожидая от Вас твердой решимости быть омбудсменом по делам детей во всем мире, я делюсь с вами отчетом и прошу Вас надлежащим образом зарегистрировать грубые нарушения прав детей Арцаха и принять практические шаги по устранению последствий и восстановлению нарушенных прав".
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