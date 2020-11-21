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Министры ЧС Армении и России обсудили перспективы сотрудничества в новых реалиях

Министры ЧС Армении и России обсудили перспективы сотрудничества в новых реалиях

21 ноября министр по чрезвычайным ситуациям РА Андраник Пилоян провел встречу с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Министры обсудили послевоенные реалии, а также возможности преодоления последствий войны. 

Пилоян отметил важность и  готовность российских партнеров к плодотворному сотрудничеству, выразив уверенность в том, что будет сделано все для предотвращения гуманитарной катастрофы, для возвращения мирного населения к нормальной жизни после войны.

В ходе рабочей встречи представителей министерств по чрезвычайным ситуациям Армении и России также обсуждались детали предстоящей деятельности в сфере гуманитарной помощи.


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