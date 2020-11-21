Турция отправляет военных в Азербайджан

Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Сухопутные войска закончили подготовку", - заявил Акар.

Парламент Турции 17 ноября одобрил указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Согласно документу, они смогут находиться там в течение года.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе и турецкие военные также будут участвовать в "совместной миротворческой миссии". В Москве отмечали, что Россия и Турция будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, но речи о совместных миротворческих силах не шло.

Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что Баку и Анкара всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях, однако Москве удалось убедить их в том, что не нужно создавать предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Основу контингента составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа - 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.