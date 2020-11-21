В Армении автодороги в основном проходимы, в некоторых районах идет снег

Дороги на территории Армении проходимы. На дороге в село Джаджур Ширакского района гололед. Снег идет в Джермуке - Вайоцдзорской области, в Раздане - Котайкской области, в Артике - Ширакской области, а также в Спитаке, Ванадзоре - Лорийской области.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, в городе Аштарак Арагацотнской области и на поворотах Спитака туман.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайным положением автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.