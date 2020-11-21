Городской совет Марселя призвал Францию ​​признать Республику Арцах

Городской совет Марселя принял постановление о признании Арцаха, в котором призывает власти Франции признать независимость Республики Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении во Франции.

Постановление было внесено в городской совет Марселя по предложению заместителя мэра по международным связям.

«В то время как в мире имеет место беспрецедентный кризис в области здравоохранения, экономики и в социальной сфере, с 27 сентября мы стали свидетелями нападения вооруженных сил Азербайджана при поддержке вооруженных сил Турции и сирийских наемников на армянское население Нагорного Карабаха, которое закончилось 9 ноября - по соглашению о прекращении огня, которое не было принято большинством армянского народа. Этот регион в восточной части исторической Армении всегда был населен армянами. Чтобы сломить волю к освобождению армян, СССР в 1921 году выступил с циничной инициативой присоединить эту территорию к Азербайджану. Распад СССР в 1988 году побудил союзные республики объявить о своей независимости», - говорится в резолюции.

Городской совет отметил, что в результате референдума народ Нагорного Карабаха, который его жители веками называли Арцах, объявил себя независимой республикой, после чего Азербайджан начал беспощадную войну против 95% населенного армянами района, из которой, впрочем, он вышел побежденным.

«На международной арене была создана Минская группа под сопредседательством России, Франции и США – с целью попытаться найти мирное решение, но, к сожалению, тщетно. После нападения как в 2016 году, так и в июле 2020 года, мы являемся свидетелями новой агрессии со стороны вооруженных сил Азербайджана, направленной против мирного населения Нагорного Карабаха и его исторического наследия. Опираясь на непоколебимую поддержку правительства Эрдогана, Азербайджан заставляет нас убедиться, что «дух 1915 года», спровоцировавший первый геноцид 20 века, все еще действует. Существует множество свидетельств нарушений международного гуманитарного права. Неизбирательным атакам подверглись инфраструктуры и гражданское население, широко использовалось запрещенное оружие - включая кассетное. Мы не можем смириться с этими военными преступлениями», - говорится в резолюции по поводу признания Арцаха.

Члены городского совета подчеркивают, что моральный долг Франции - безоговорочно осудить эту военную агрессию.

«Марсель, приверженный человеческим и демократическим ценностям, всегда был связан с армянами во Франции и во всем мире. Перед лицом варварства они всегда поддерживали своих сограждан. Франция и международное сообщество должны объединиться с целью признания Республики Арцах, чтобы, наконец, установить там прочный мир, а также для обеспечения защиты армянского населения Нагорного Карабаха. Помимо недавнего соглашения о прекращении огня, подписанного руководством Армении и Азербайджана, мы призываем правительство Франции продолжить свои усилия в рамках Минской группы – с целью поиска долгосрочного решения, чтобы Арцах продолжал оставаться армянским», - заявили члены совета, отметив, что это причины. Предлагаю горсовету принять резолюцию.

Члены городского совета Марселя призвали Францию признать Республику Арцах.

«Это признание призвано стать гарантией безопасности и региональной стабильности его народа, оно станет также частью окончательного и всеобъемлющего мирного соглашения, одним из гарантов которого будет наша страна», - говорится в резолюции.

18 ноября Сенат Франции постановил представить на голосование проект резолюции о признании НКР.