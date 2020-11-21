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Президент Арцаха Араик Арутюнян выразил соболезнование в связи с кончиной Риты Саргсян

Президент Арцаха Араик Арутюнян выразил соболезнование в связи с кончиной Риты Саргсян

Президент Арцаха Араик Арутюнян выразил соболезнование  в связи с  кончиной Риты Саргсян - супруги третьего президента  Республики Армения.   

Как передает Арменпресс, Арутюнян написал на своей официальной странице в Facebook, что с глубоким сожалением воспринял весть о безвременной кончине супруги третьего президента РА, верной дочери Арцаха, Риты Александровны Саргсян. 

 «Рита Саргсян пользовалась большой любовью и уважением в родном Арцахе. При ее спонсорской поддержке и активном содействии  были реализованы важные  стратегические программы в различных сферах жизни нашей республики. Сотни детей, пролив ожидаемый свет в своих семьях,  родились в рамках программы Фонда поддержки репродуктивной медицины «Арагил». Она с большим энтузиазмом реализовывала различные культурные программы, внося  неоценимый вклад в развитие культуры Арцаха», - написал президент Республики Арцах. 

Он подчеркнул, что от имени народа и властей Арцаха и от своего лично выражает  соболезнования и поддержку членам семьи Риты Саргсян, родным и близким. «Ее светлое имя останется в наших сердцах», - заключил Арутюнян. 

 20 ноября скончалась Рита Саргсян – супруга  третьего президента РА Сержа Саргсяна. 16 ноября в критическом состоянии Рита Саргсян была доставлена в медицинский центр «Наири», а затем за границу - для лечения. У Риты Саргсян был  диагностирован  Covid-19.

Рита Саргсян родилась в 1962 году в Степанакерте.


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