Президент Арцаха Араик Арутюнян выразил соболезнование в связи с кончиной Риты Саргсян - супруги третьего президента Республики Армения.

Как передает Арменпресс, Арутюнян написал на своей официальной странице в Facebook, что с глубоким сожалением воспринял весть о безвременной кончине супруги третьего президента РА, верной дочери Арцаха, Риты Александровны Саргсян.

«Рита Саргсян пользовалась большой любовью и уважением в родном Арцахе. При ее спонсорской поддержке и активном содействии были реализованы важные стратегические программы в различных сферах жизни нашей республики. Сотни детей, пролив ожидаемый свет в своих семьях, родились в рамках программы Фонда поддержки репродуктивной медицины «Арагил». Она с большим энтузиазмом реализовывала различные культурные программы, внося неоценимый вклад в развитие культуры Арцаха», - написал президент Республики Арцах.

Он подчеркнул, что от имени народа и властей Арцаха и от своего лично выражает соболезнования и поддержку членам семьи Риты Саргсян, родным и близким. «Ее светлое имя останется в наших сердцах», - заключил Арутюнян.

20 ноября скончалась Рита Саргсян – супруга третьего президента РА Сержа Саргсяна. 16 ноября в критическом состоянии Рита Саргсян была доставлена в медицинский центр «Наири», а затем за границу - для лечения. У Риты Саргсян был диагностирован Covid-19.

Рита Саргсян родилась в 1962 году в Степанакерте.