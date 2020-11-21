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Европейские индексы выросли - 20-11-20

Европейские индексы выросли - 20-11-20

МОСКВА, 21 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.39% и составил 13137.25 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.39% и составил 5495.89 пункта, британский FTSE вырос на 0.27% и составил 6351.45 пункта, а российский RTSI вырос на 0.30% и составил 1262.69 пункта.


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