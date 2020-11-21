Цены на цветные металлы - 20-11-20

ЛОНДОН, 21 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.03% и составила 1994.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.77% и составила 7046.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.42% и составила 1968.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.22% и составила 15743.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.15% и составила 18635.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.51% и составила 2726.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.53% и составила 20459.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32395.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.