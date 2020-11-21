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Мы попросим признать Нагорно-Карабахскую Республику. Инициатива сенаторов Франции

Мы попросим признать Нагорно-Карабахскую Республику. Инициатива сенаторов Франции

На следующей неделе Сенат Франции обсудит проект резолюции по Нагорному Карабаху, призывающий к признанию независимости Республики Арцах. Его представили сенаторы Бруно Ретайо, Патрик Манне, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтард. 

О готовности сенаторов обсудить проект резолюции по Нагорному Карабаху заявил французский политолог Бруно Ретайо, лидер фракции «Республиканцы» в верхней палате французского парламента. «25 ноября Сенат обсудит проект резолюции, в котором Франции предлагается признать Нагорно-Карабахскую Республику. Только такая независимость может надолго защитить права и свободы народа Нагорного Карабаха, который   сталкнулся с   исламским экспансионизмом Турции», - написал он на своей странице в Twitter. 

Позже Ретайо развил эту тему в интервью Sud-Radio. "Это происходит впервые. Практически 20 лет назад Франция была первой страной в мире, признавшей Геноцид армян. Несомненно, 25 ноября мы впервые проголосуем в Сенате по законопроекту, осуждающему действия Эрдогана, а также потребуем начать международное расследование военных преступлений в Нагорном Карабахе. Но сначала мы попросим признать Нагорно-Карабахскую Республику». 

В среду вечером решением Парижского совета мэр французской столицы Анн Идальго выступила с аналогичным требованием. «Совет Парижа проголосовал за ряд мер через несколько недель после конфликта   оказать помощь армянам Нагорного Карабаха,  выразив желание признать Республику Арцах», - пояснил он.

Неоспорим вклад Франции в сохранение ценностей. Многие представители интеллигенции  этой страны уже обратились в ЮНЕСКО с просьбой сохранить культурное и религиозное наследие Арцаха. Однако признание Арцаха - это одна из уникальных возможностей, благодаря которой защита армянской системы ценностей будет поставлена на законную основу, а армянский народ укрепится на своей земле. 

Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на решение Эммануэля Макрона принять определенные меры национальной политики в своей собственной стране, внезапно начал злопыхать   и  направил мусульман всего мира против президента Франции, всплыл  турецкий тайный план в отношении европейского континента. Это говорит не о том, что Турция якобы защищает мусульман (во Франции они лучше защищены государством), а это сигнал всему миру о том, что турецкий лидер планирует оккупировать Старый свет через некоторые мусульманские круги и, верный себе, совершить геноцид против народов Европы. Если в Европе люди осознают это, не исключено, что  они предпримут соответствующие шаги, чтобы не подпускать Эрдогана к своим границам. И одним из таких шагов может стать признание Республики Арцах. 

Осознание борьбы армян Арцаха и признание их независимости не только подтвердит право армян свободно жить на своей родной земле, но и станет важным событием, направленным на защиту общечеловеческих ценностей. Естественно, он также будет обсуждаться парламентами и правительствами других стран, став знаменем  борьбы с турецко-азербайджанской нечистью.

Ниже мы представляем проект резолюции о признании Нагорно-Карабахской Республики.  

        1. Сенат,
        2. Принимая во внимание статью 34-1 Конституции,
        3. Принимая во внимание Североатлантический договор 1949 г.,
        4. Принимая во внимание соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 г.,
        5. С учетом соглашения о прекращении огня от 9 ноября  2020 г.,
        6. Учитывая, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы активизировал провокации, запугивания и угрозы в отношении Франции, Европы и других стран,
        7. Принимая во внимание, что экспансионистская политика Турции является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, а теперь уже и на Южном Кавказе, и поскольку такая дестабилизация представляет угрозу для Франции и Европы в целом, 
        8. Учитывая, что нагорно-карабахский конфликт происходит особенно на границе двух самых нестабильных регионов мира - Кавказа и Ближнего Востока, и что он содержит  в себе риск эскалации и потенциального воздействия на региональные державы,
        9. Учитывая, что военная поддержка, предоставленная Турцией Азербайджану,  является основой агрессии, начавшейся 27 сентября 2020 г. в отношении  населения Нагорного Карабаха, а  также с учетом того, что  в качестве помощи азербайджанской армии Турция также  отправила   наемников, которые служили в сирийских джихадистских группировках,   
        10. Учитывая, что армянское население Нагорного Карабаха, когда оно находилось под контролем Азербайджана, не раз   подвергалось организованной резне, в частности, в Сумгаите (25-27 февраля 1988 г.), в Кировабаде (23 ноября 1988 г.), в Баку (12-19 января 1990 г.) и в Мараге (10 апреля 1992 г.),
        11. Принимая во внимание, что отчеты Комиссии Совета Европы по борьбе против расизма и нетерпимости   и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации свидетельствуют о невозможности свободного существования и проживания  армянского населения в Азербайджане,
        12. Таким образом, учитывая, что безопасность и свобода Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджанской Республикой, 
        13. Принимая во внимание усилия, прилагаемые Францией для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта с 1994 года - в рамках Минской группы под сопредседательством России и США,  а также ее непоколебимую позицию нейтралитета и стремление способствовать переговорному процессу по  поэтапному решению, учитывая, что этому процессу серьезно мешает то, что   Азербайджан  прибегнул к военному решению, 
        14. Осуждает военную агрессию Азербайджана, осуществляемую при поддержке властей Турции и иностранных наемников, и призывает вооруженные силы Азербайджана и их сторонников немедленно выйти с территории, оккупированной в 2020 году. в результате боевых действий в регионе Нагорного Карабаха с 27 сентября.
        15. Призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров и использования всех доступных средств, 
        16.  Призывает правительство в  рамках МГ ОБСЕ предпринять немедленную защиту безопасности – путем размещения международных сил реагирования – согласно предложениям программы мира  2007г., 
        17. Призывает правительство потребовать международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, в частности  против гражданских лиц, и использования оружия, запрещенного международным правом;
        18. Призывает правительство сделать все, что в его силах, для обеспечения переговоров по долгосрочному урегулированию конфликта, обеспечения восстановления границ, установленных в 1994 году, безопасности армянского населения и права на возвращение перемещенных лиц,  а также немедленного возобновление в рамках Минской группы,  сопредседателем которой является Францияи, 
        19. Призывает правительство обратить внимание на все дипломатические последствия той роли, которую сыграли турецкие власти, и вместе со своими европейскими коллегами пересмотреть более подходящие и жесткие ответы;
        20. Призывает правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание инструментом переговоров для достижения прочного мира.

 

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН


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