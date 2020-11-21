Мы попросим признать Нагорно-Карабахскую Республику. Инициатива сенаторов Франции

На следующей неделе Сенат Франции обсудит проект резолюции по Нагорному Карабаху, призывающий к признанию независимости Республики Арцах. Его представили сенаторы Бруно Ретайо, Патрик Манне, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтард.

О готовности сенаторов обсудить проект резолюции по Нагорному Карабаху заявил французский политолог Бруно Ретайо, лидер фракции «Республиканцы» в верхней палате французского парламента. «25 ноября Сенат обсудит проект резолюции, в котором Франции предлагается признать Нагорно-Карабахскую Республику. Только такая независимость может надолго защитить права и свободы народа Нагорного Карабаха, который сталкнулся с исламским экспансионизмом Турции», - написал он на своей странице в Twitter.

Позже Ретайо развил эту тему в интервью Sud-Radio. "Это происходит впервые. Практически 20 лет назад Франция была первой страной в мире, признавшей Геноцид армян. Несомненно, 25 ноября мы впервые проголосуем в Сенате по законопроекту, осуждающему действия Эрдогана, а также потребуем начать международное расследование военных преступлений в Нагорном Карабахе. Но сначала мы попросим признать Нагорно-Карабахскую Республику».

В среду вечером решением Парижского совета мэр французской столицы Анн Идальго выступила с аналогичным требованием. «Совет Парижа проголосовал за ряд мер через несколько недель после конфликта оказать помощь армянам Нагорного Карабаха, выразив желание признать Республику Арцах», - пояснил он.

Неоспорим вклад Франции в сохранение ценностей. Многие представители интеллигенции этой страны уже обратились в ЮНЕСКО с просьбой сохранить культурное и религиозное наследие Арцаха. Однако признание Арцаха - это одна из уникальных возможностей, благодаря которой защита армянской системы ценностей будет поставлена на законную основу, а армянский народ укрепится на своей земле.

Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на решение Эммануэля Макрона принять определенные меры национальной политики в своей собственной стране, внезапно начал злопыхать и направил мусульман всего мира против президента Франции, всплыл турецкий тайный план в отношении европейского континента. Это говорит не о том, что Турция якобы защищает мусульман (во Франции они лучше защищены государством), а это сигнал всему миру о том, что турецкий лидер планирует оккупировать Старый свет через некоторые мусульманские круги и, верный себе, совершить геноцид против народов Европы. Если в Европе люди осознают это, не исключено, что они предпримут соответствующие шаги, чтобы не подпускать Эрдогана к своим границам. И одним из таких шагов может стать признание Республики Арцах.

Осознание борьбы армян Арцаха и признание их независимости не только подтвердит право армян свободно жить на своей родной земле, но и станет важным событием, направленным на защиту общечеловеческих ценностей. Естественно, он также будет обсуждаться парламентами и правительствами других стран, став знаменем борьбы с турецко-азербайджанской нечистью.

Ниже мы представляем проект резолюции о признании Нагорно-Карабахской Республики.

Сенат, Принимая во внимание статью 34-1 Конституции, Принимая во внимание Североатлантический договор 1949 г., Принимая во внимание соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 г., С учетом соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 г., Учитывая, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы активизировал провокации, запугивания и угрозы в отношении Франции, Европы и других стран, Принимая во внимание, что экспансионистская политика Турции является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, а теперь уже и на Южном Кавказе, и поскольку такая дестабилизация представляет угрозу для Франции и Европы в целом, Учитывая, что нагорно-карабахский конфликт происходит особенно на границе двух самых нестабильных регионов мира - Кавказа и Ближнего Востока, и что он содержит в себе риск эскалации и потенциального воздействия на региональные державы, Учитывая, что военная поддержка, предоставленная Турцией Азербайджану, является основой агрессии, начавшейся 27 сентября 2020 г. в отношении населения Нагорного Карабаха, а также с учетом того, что в качестве помощи азербайджанской армии Турция также отправила наемников, которые служили в сирийских джихадистских группировках, Учитывая, что армянское население Нагорного Карабаха, когда оно находилось под контролем Азербайджана, не раз подвергалось организованной резне, в частности, в Сумгаите (25-27 февраля 1988 г.), в Кировабаде (23 ноября 1988 г.), в Баку (12-19 января 1990 г.) и в Мараге (10 апреля 1992 г.), Принимая во внимание, что отчеты Комиссии Совета Европы по борьбе против расизма и нетерпимости и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации свидетельствуют о невозможности свободного существования и проживания армянского населения в Азербайджане, Таким образом, учитывая, что безопасность и свобода Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджанской Республикой, Принимая во внимание усилия, прилагаемые Францией для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта с 1994 года - в рамках Минской группы под сопредседательством России и США, а также ее непоколебимую позицию нейтралитета и стремление способствовать переговорному процессу по поэтапному решению, учитывая, что этому процессу серьезно мешает то, что Азербайджан прибегнул к военному решению, Осуждает военную агрессию Азербайджана, осуществляемую при поддержке властей Турции и иностранных наемников, и призывает вооруженные силы Азербайджана и их сторонников немедленно выйти с территории, оккупированной в 2020 году. в результате боевых действий в регионе Нагорного Карабаха с 27 сентября. Призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров и использования всех доступных средств, Призывает правительство в рамках МГ ОБСЕ предпринять немедленную защиту безопасности – путем размещения международных сил реагирования – согласно предложениям программы мира 2007г., Призывает правительство потребовать международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, в частности против гражданских лиц, и использования оружия, запрещенного международным правом; Призывает правительство сделать все, что в его силах, для обеспечения переговоров по долгосрочному урегулированию конфликта, обеспечения восстановления границ, установленных в 1994 году, безопасности армянского населения и права на возвращение перемещенных лиц, а также немедленного возобновление в рамках Минской группы, сопредседателем которой является Францияи, Призывает правительство обратить внимание на все дипломатические последствия той роли, которую сыграли турецкие власти, и вместе со своими европейскими коллегами пересмотреть более подходящие и жесткие ответы; Призывает правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание инструментом переговоров для достижения прочного мира.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН