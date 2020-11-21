«Что происходит между Россией и Европой в связи с арцахской проблемой? Что это – осторожная или открытая перестрелка, несогласие с Россией, обусловленное игнорированием европейскими интересами, или что-то другое?

В конце концов, что происходит в регионе - опять же в связи с проблемой Арцаха? Что с иранской стороной? Напомним, что, как сообщает Tasnim, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что «ответ на любую угрозу со стороны Ирана его жизненно важным интересам не будет ограничиваться определенным регионом». Иными словами, КСИР не будет ограничивать свою деятельность конкретным географическим районом, когда речь будет идти о защите безопасности и жизненных интересов Ирана. То есть, как более четко предупреждал командующий: «Если кто-то попытается поставить под угрозу интересы этой могущественной нации и страны, он точно не найдет безопасного места на земле».

Регион бурлит, и наш так называемый мир весьма иллюзорен. Мы должны быть очень бдительными. Потому что мы никогда не знаем, например, какие проблемы могут возникнуть завтра у самой России, что заставит ее ослабить свое влияние здесь, если перед ней откроется более важный фронт. И нет никаких сомнений в том, что Турция использует свою давнюю мечту против нас. Армения должна как можно скорее начать переоснащение и укрепление…».

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