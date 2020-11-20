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Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

Миротворческий контингент РФ завершил развертывание в Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о работе российских миротворцев в регионе.

"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с вашим указом российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач", - доложил Шойгу.

По словам министра, всего совершено 250 самолето-рейсов, перевезено 1 960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста. "Для руководства миротворческой операцией развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменение обстановки", - уточнил Шойгу.

По его словам, Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха находится под полным контролем российских миротворцев, территория коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 км полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники. 

С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4 436 беженцев. С 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта.


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