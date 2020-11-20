Глава МИД РФ обсудил с гендиректором ЮНЕСКО вопрос сохранения памятников в Нагорном Карабахе

Состоялся телефонный разговор председателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный МИД РФ, в ходе беседы отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, в частности в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также восстановления образовательной системы в регионе.

С российской стороны выражена поддержка инициативы О.Азуле по направлению в регион предварительной миссии по изучению практических возможностей работы в упомянутых областях по согласованию с заинтересованными сторонами.