Для России урегулирование в Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности: Путин

Президент России Владимир Путин заявил о важности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе для внутренней безопасности РФ, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что Россию с Азербайджаном и Арменией "связывают многовековые связи". "Это имеет для нас и внутриполитическое измерение, и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал глава российского государства.

"Направление СНГ для России является приоритетным во внешней политике, это очевидная вещь для всех, это очень важно с экономической точки зрения", - заверил президент РФ. По его оценке, Россию и республики бывшего Советского Союза "связывают особые отношения". "Это глубокая кооперация, взаимозаменяемость", - назвал российский лидер некоторые аспекты взаимодействия.