МЧС России направлена гуманитарная помощь населению Нагорного Карабаха

МЧС России 20 ноября отправляет в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ведомства, специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.

Министерством сформированы две автоколонны, которые доставят гумпомощь в Степанакерт. Задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

Группировка МЧС России совместно с представителями муниципалитетов продолжает оценивать причиненный ущерб в ходе осмотра поврежденных зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. К настоящему моменту проверено 43 населенных пункта, обследовано более 2,6 тысяч объектов, из которых более 2,4 тысяч жилых домов, в том числе многоквартирных, и более 220 социально значимых объектов.

Кроме того, специалисты связи подвижного пункта управления МЧС России совместно с местными спасателями установили в Степанакерте на преобладающей высоте УКВ-ретранслятор – специальное оборудование для обеспечения группировки российских спасателей надежной радиосвязью.

Напомним, оперативная группа ведомства работает в Степанакерте с 16 ноября.