В сопровождении российских миротворцев в Нагорный Карабах вернулось 1382 беженца

Под контролем российских миротворцев 19 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись еще 1 382 беженца. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга в пятницу.

По словам представителя военного ведомства, всего с 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение более 4 400 жителей Нагорного Карабаха.

Как уточнил Конашенков, российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Конашенков также сообщил, что инженерные подразделения российских вооруженных сил помогают мирным жителям Карабаха восстанавливать поврежденную в ходе боевых действий гражданскую инфраструктуру.

"Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов", - сообщил Конашенков.