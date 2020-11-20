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Украинский авиаперевозчик SkyUp возобновляет рейсы в Ереван

Украинский авиаперевозчик SkyUp возобновляет рейсы в Ереван

SkyUp Airlines возобновляет рейсы в Армению, об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

Компания SkyUp Airlines запустил продажи билетов в армянскую столицу. Согласно изданию, на сайте авиакомпании открылись продажи билетов в Ереван с 23 ноября.

Ранее сообщалось, что авиакомпания начала осуществлять грузоперевозки животных. Первыми мохнатыми пассажирами стали шиншиллы, которые перелетели из Киева в Ереван.

Накануне стало известно, что Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 4 декабря 2020 года возобновляет рейсы в Ереван (Армения) в связи со стабилизацией ситуации в регионе.


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