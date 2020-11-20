В ООН заявили о продолжающихся преступлениях боевиков в Идлибе

Боевики продолжают совершать в сирийском Идлибе военные преступления, проводят казни мирных жителей и гуманитарных работников, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) Равина Шамдасани.

"Мы получаем тревожные сообщения о продолжающемся задержании гражданских лиц, включая гуманитарных работников, в Идлибе, на северо-западе Сирии, в районах, находящихся под контролем "Хайат Тахрир аш-Шам"* и других вооруженных группировок. Мы также получаем вызывающие глубокую тревогу сообщения о казнях после задержаний и так называемых "судебных процессов", проводимых фактическими властями", - сказала она.

По данным УВПКЧ ООН, в среду боевики "Хайат Тахрир аш-Шам"* подтвердили, что удерживают 28-летнюю журналистку и гуманитарного работника Нур аш-Шалло по обвинению в "моральных" и "уголовных" преступлениях. Женщина была задержана еще в сентябре, когда занималась вопросами, касающимися содержания под стражей трех ее детей. По информации УВКПЧ ООН Нур аш-Шалло может угрожать смертная казнь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Шамдасани, управление также располагает информацией о том, что несколько человек уже были казнены "Хайат Тахрир аш-Шам"* за предполагаемую принадлежность к противоборствующей стороне, включая курдские вооруженные группы или сирийское правительство, или по обвинениям в богохульстве, прелюбодеянии, краже или убийстве.