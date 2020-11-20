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Избранный президент Молдавии не признала долги за российский газ для Приднестровья

Избранный президент Молдавии не признала долги за российский газ для Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за мирное решение конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику.

В интервью "Украинской правде" Санду сказала: "Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами. Эти проблемы мы будем обсуждать и решать с Россией. Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье".

При этом она отметила, что должно быть найдено только мирное решение приднестровского конфликта,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я верю, что однажды появится, в том числе, и геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдавии. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом", - заявила Санду.

Избранный президент сказала, что не поддерживает варианты, которые предлагал действующий президент Молдавии Игорь Додон с его партией социалистов. "Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", - добавила Санду.


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