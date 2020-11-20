Избранный президент Молдавии не признала долги за российский газ для Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за мирное решение конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику.

В интервью "Украинской правде" Санду сказала: "Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами. Эти проблемы мы будем обсуждать и решать с Россией. Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье".

При этом она отметила, что должно быть найдено только мирное решение приднестровского конфликта,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я верю, что однажды появится, в том числе, и геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдавии. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом", - заявила Санду.

Избранный президент сказала, что не поддерживает варианты, которые предлагал действующий президент Молдавии Игорь Додон с его партией социалистов. "Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", - добавила Санду.