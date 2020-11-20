Группа граждан пыталась перекрыть перекресток улиц Сарьяна и Арама
16:05, 20 Ноябрь, 2020
Группа граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пыталась перекрыть перекресток улиц Сарьяна и Арама.
Как передает «Арменпресс», полицейские с указанного места уже подвергли приводу группу лиц, желающих перекрыть улицу.
Граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, 19 ноября перекрывали улицы Еревана.
16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
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