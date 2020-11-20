Президент Армении и посол Китая отметили важность расширения сотрудничества

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Китая в Армении Фан Юнь вручил верительные грамоты президенту Республики Армения Армену Саркисяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Президент Саркисян поздравил посла с началом дипломатической службы в нашей стране и пожелал плодотворной деятельности. Он выразил уверенность, что новоназначенный посол внесет большой вклад в расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами. “У наших двух стран крепкие и глубокие отношения, большие возможности для сотрудничества, большой потенциал. Мы доказали, что можем быть хорошими партнерами”, - сказал президент Саркисян.

Посол Фан Юнь передал президенту Армении теплые приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что приехав в Армению он почувствовал большое гостеприимство. Новоназначенный посол сказал, что обе страны имеют хорошие традиции многолетней дружбы и надеяться на продолжение развития крепких дружеских отношений.

Президент республики и посол Фан Юнь, обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества двух стран. Президент Саркисян предложил рассмотреть возможность прямого авиасообщения из Китая в Армению, а также транзитных рейсов через территорию нашей страны в США или в Европу. Обсуждалось и сотрудничество в сфере туризма.

Президент Саркисян обратился и к последствиям азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха и ситуации в этом контексте.