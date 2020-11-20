Правительства Арцаха и Армении продолжают предпринимать шаги по решению проблем оставшихся без жилищ

Правительства Республики Арцах и Армении продолжают прилагать все усилия для ликвидации последствий тяжелого послевоенного периода и всестороннего решения проблем арцахцев, оставшихся без жилищ.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

“Уважаемые соотечественники! Правительства Арцаха и Армении продолжают прилагать максимум усилий для ликвидации последствий тяжелого послевоенного периода и всестороннего решения проблем граждан, оставшихся без жилищ. Для реализации всего этого требуется некоторое время, поэтому я прошу те предприятия и частных лиц в Армении, которые принимали семьи бездомных в Арцахе, продолжать содержать их под своей крышей в течение этого периода”, - написал президент.

Арутюнян поблагодарил людей, оказывающих арцахцам помошь за их бескорыстную поддержку и готовность.

“Очень хорошо понимая сложную ситуацию принимающих структур, правительство Арцаха готово взять на себя все расходы на проживание, включая и питание”, - написал Арутюнян.

Араик Арутюнян добавил, что действующий в Республике Армения оперативный штаб правительства Арцаха (ул. Гарегина Нжде, 23/1, контактные телефоны: +374010590339, +374010440065) является уполномоченным органом правительства Арцаха.

“Пожалуйста, организуйте все обсуждения со структурой, чтобы найти оптимальные решения упомянутых проблем. Все наши соотечественники, лишенные домов и временно перевезенные в Армению, у которых, тем не менее, есть проблемы с проживанием, обязательно обращайтесь в оперативный штаб”, - заключил президент Арцаха.