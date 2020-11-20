Мое служение народу я не считаю завершенным: обращение Давида Тонояна

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян направил обращение, в котором отметил, что весь личный состав Министерства обороны вооруженных сил руководствовался принципом ответственности перед Родиной, ничего не жалея ради победы. «Арменпресс» представляет обращение Давида Тонояна.

“Я искренне верю, что все идеи, которые воплотились в жизнь в результате честного и самоотверженного труда моих сослуживцев за время моего пребывания на должности, внесли скромный вклад в развитие и совершенствование системы обороны нашей страны. Но какое-либо обобщение моей деятельности сегодня неуместно, потому что она непреднамеренно завершилась второй Арцахской войной. Доволен ли я своей работой во время войны и на подготовительном этапе? Считаю, что нужно доработать некоторые концептуальные направления, которые мне не удалось реализовать, в этом плане я готов нести свою долю ответственности. Но уверяю вас, что весь личный состав Министерства обороны, Вооруженных Сил руководствовался принципом ответственности перед Родиной, ничего не жалея ради победы, всегда делая больше, чем требовали служба и трудовой долг. Хочу выразить этим людям особую благодарность и уважение. Мы проводили вместе бессонные рабочие дни, часто и по 24 часа, и не только во время этой войны. И считаю честью для себя в течение долгих лет быть частью этой фанатичной команды, которая еще долго будет служить Родине. Убеждение такое же: Армянская армия сильна, она станет еще сильнее.

Мне вдвойне трудно уходить в отставку в данный момент, потому что я не имею привычки выбирать легкие и приемлемые пути, чтобы не попадать в трудные ситуации, если стоит вопрос, служить ли государству и народу или нет. Весной 2018 года я руководствовался тем же принципом. Но нынешнюю ситуацию нужно смягчить. И я хочу, чтобы мой уход был принят в этой логике.

Я преклоняюсь перед памятью наших погибших друзей и их родственников, хочу извиниться перед теми, чьи надежды я не оправдал полностью. Но я свое служение народу еще не считаю завершенным”, - заключил Давид Тоноян.

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Вагаршака Арутюняна министром обороны. Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента. “На основании предложения премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции Республики Армения, а также частью 1 статьи 5 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”, назначить Вагаршака Арутюняна министром обороны Республики Армения”, - говорится в указе. Другим указом президента Давид Тоноян освобожден от должности министра обороны Республики Армения.