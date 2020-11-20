Суд в Пенсильвании признал недействительными несколько тысяч бюллетеней

Суд постановил считать недействительными более 2,3 тысячи голосов избирателей в штате Пенсильвания.

В постановлении говорится, что 2349 бюллетеней, прибывших по почте, отбракованы, поскольку не имеют пометки с датой отправления. Все аннулированные голоса были поданы в округе Аллегейни с населением более 1,2 миллиона человек и административным центром в городе Питтсбург.

Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующей признать недействительными почти десять тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани ранее неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге, следует признать недействительными именно из-за этой проблемы.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.