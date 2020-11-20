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Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%

Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%

Вооруженные силы России с начала года получили несмотря на пандемию на 11% оружия и техники больше, чем годом ранее, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Удалось не только обеспечить полноценное функционирование заводов и предприятий, но и увеличить, в сравнении с прошлым годом на 11%, количество поставленного в войска вооружения, военной и специальной техники", - сказал Мизинцев в пятницу на конференции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Этого удалось добиться благодаря совместной работе военных с Минпромторгом, Роспотребнадзором и ОПК "в непростой эпидемиологической обстановке".

По его словам, в этом году заложено, спущено на воду и принято в состав ВМФ 35 подводных лодок и надводных кораблей, "что в 1,3 раза увеличило долю современных боевых единиц флота в сравнении с 19-м годом".

 


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