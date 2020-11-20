В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Южной Кореи — Сеуле, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо. Его цитирует издание The Korea Herald.

"Мы считаем, что (в районе Сеула) сейчас идет третья волна вирусной инфекции после того, как подобная ситуация наблюдалась в феврале-марте и в августе", — отметил на брифинге чиновник.

Он подчеркнул, что органы здравоохранения вскоре распространят среди муниципальных органов власти рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы они могли более эффективно справляться с ситуацией в своих регионах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Повышение уровня будет эффективным для сдерживания вируса, но, поскольку это может также повлиять и на экономику, они должны разумно оценить риски и ситуацию с вирусом", — пояснил он.