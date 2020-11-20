NYT: невестка Трампа намерена стать сенатором

Супруга сына действующего президента США Дональда Трампа Эрика Трампа может принять участие в выборах в сенат в 2022 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

В качестве места для начала политической карьеры 38-летняя Лара Трамп выбрала штат Северная Каролина, уроженкой которого является. Сенатор от этого штата республиканец Ричард Берр ранее заявлял, что не будет переизбираться после окончания своего срока через два года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лара Трамп вышла замуж за сына будущего президента Эрика в 2014 году. Ранее она работала телевизионным продюсером, тренером личностного роста и даже поваром. В 2016 и 2020 годах она служила советником в предвыборной кампании своего тестя.

Коллеги невестки в штабе Трампа в беседе с изданием назвали ее харизматичной и обладающей "природными инстинктами", необходимыми для политика.