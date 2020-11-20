В Джорджии рассказали об итогах ручного пересчета голосов

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных автоматической обработки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет никаких сомнений. Цифры подтверждают это. Также и проверка", - сказал Раффенспергер в эфире WSBTV, говоря о том, что итоги ручного пересчета совпали с данными автоматики.

"Да. Итоги проверки очень близки к тому, что было у нас на итогах выборов", - подтвердил он.

Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.

Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.