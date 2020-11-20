В Степанакерте восстанавливается мирная жизнь

Российские миротворческие подразделения продолжают выполнять миссию мониторинга прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», по данным Минобороны РФ, круглосуточное наблюдение за ситуацией в северной и южной зонах ответственности, мониторинг режима прекращения огня российские миротворцы осуществляют на 23 наблюдательных пунктах.

При содействии Межведомственного центра гуманитарного реагирования жизнь в Степанакерте возвращается в мирное русло.

Отмечается, что в городе восстанавливаются дорожное движение, гражданские инфраструктуры, электроснабжение жилых домов, ведутся работы по восстановлению водоснабжения. Работают магазины и парикмахерские, общественный транспорт в городе регулируется, уже есть сообщение с дальними населенными пунктами.

Городская пекарня заработала на полную мощность. В Степанакерте нет перебоев в поставках муки и других продуктов питания. Хлеб поставляется и в близлежащие населенные пункты.