«Международные авиалинии Украины» возобновляют рейсы в Армению
10:06, 20 Ноябрь, 2020
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 4 декабря 2020 года возобновляет рейсы в Ереван (Армения) в связи со стабилизацией ситуации в регионе.
Как сообщает AnalitikaUA.net ссылаясь на авиакомпанию, полеты планируется осуществлять в аэропорт «Звартноц». Рейсы будут выполняться два раза в неделю.
Как сообщалось, ранее МАУ отменила рейсы в Ереван в связи с высокой степенью риска для безопасности полетов в зоне конфликта.
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