«Международные авиалинии Украины» возобновляют рейсы в Армению

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 4 декабря 2020 года возобновляет рейсы в Ереван (Армения) в связи со стабилизацией ситуации в регионе.

Как сообщает AnalitikaUA.net ссылаясь на авиакомпанию, полеты планируется осуществлять в аэропорт «Звартноц». Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Как сообщалось, ранее МАУ отменила рейсы в Ереван в связи с высокой степенью риска для безопасности полетов в зоне конфликта.