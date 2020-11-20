Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

«Международные авиалинии Украины» возобновляют рейсы в Армению

«Международные авиалинии Украины» возобновляют рейсы в Армению

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 4 декабря 2020 года возобновляет рейсы в Ереван (Армения) в связи со стабилизацией ситуации в регионе.

Как сообщает AnalitikaUA.net ссылаясь на авиакомпанию, полеты планируется осуществлять в аэропорт «Звартноц». Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Как сообщалось, ранее МАУ отменила рейсы в Ереван в связи с высокой степенью риска для безопасности полетов в зоне конфликта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации