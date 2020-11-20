В Вайоцдзорский региональный кризисный центр управления 20 ноября в 02:04 поступил сигнал о том, что на участке Арени-Арпи автодороги М-2 произошла авария. Автомобиль перевернулся и упал в реку Арпа, есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС Республики Армения.

На место происшествия выехала пожарная часть пожарно-спасательного отряда регионального спасательного управления МЧС.

Выяснилось, что на 8-м километре участка Арени-Арпи автомобильной дороги М-2 автомобиль марки “КамАЗ” (водитель: Армен Х., 1981 г.р.) выехал с проезжей части, перевернулся и упал в реку Арпа.

До приезда спасателей, местными силами удалось вынести пассажира Андраника Х.А. (1973 г. р. ) из машины. Водителя из машины вынесли спасатели и донесли до машины скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в Ехегнадзорский медицинский центр, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину. Чтобы вынести ее из реки, необходимо специальное оборудование.