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Европейские индексы снизились - 19-11-20

Европейские индексы снизились - 19-11-20

МОСКВА, 20 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.88% и составил 13086.16 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.67% и составил 5474.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.80% и составил 6334.35 пункта, а российский RTSI снизился на 1.40% и составил 1258.91 пункта.


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