В случае Кипра не исключен и военный сценарий: Что может остановить Турцию?

Газета “Айастани Анрапетутюн”

После Арцахской войны Турция вновь обратила свой взор на запад. С 9 по 13 ноября турецкие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы провели совместные учения в Эгейском море. Министерство обороны Турции опубликовало фото и сообщения в Twitter. Как сообщает сайт Ermenihaber, они проводились с участием турецких сухопутных войск, ударных вертолетов и самолетов ВВС. Начальник Генерального штаба ВС Греции Константинос Флорос, говоря об учениях, сказал, что Турция бросает вызов суверенным правам Греции и ставит под угрозу мир и стабильность в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье на церемонии, посвященной 37-й годовщине основания самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) заявил, что кипрский вопрос должен быть решен на основе суверенного равенства двух государств. Такой подход - один из лучших примеров применения двойных стандартов. В течение 26 лет, в результате реализации права наций и народов на самоопределение, Республика Арцах фактически существовала, но этому принципу Турция и Азербайджан предпочли принцип территориальной целостности. Сегодня, Турция нагорно-карабахский конфликт считает урегулированным, и вопрос о самоопределении становится приоритетным в повестке дня, что в случае самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра является просто пощечиной нормам международного права. Недавно различные международные СМИ сообщили, что Азербайджан, Пакистан и Ливия, вероятно, в ближайшем будущем признают Турецкую республику Северного Кипра. Таким образом, Турция продолжает решать свои проблемы с помощью силы и угрозы силой, что совершенно недопустимо с точки зрения международного права.

В разговоре с газетой “Айастани Анрапетутюн” востоковед, политолог Тарон Ованнисян напомнил, что подобные действия Турции начались не только. После попытки государственного переворота в Турции в 2016 году страна начала агрессивные военные операции против всех соседних стран, в частности на различных этапах в Сирии, в Ираке. Также и внутри страны против Курдской рабочей партии, которые начались в 2015 году, и после попытки государственного переворота 2016 года сложилась ситуация, когда у курдских сил больше не было серьезных возможностей. Уже в 2019 году Турция была активно вовлечена в ливийский конфликт. Для содействия войскам правительства Ливийского национального согласия в боевых действиях принимал участие и возглавлял Центр безопасности и операций в Ливии, также известный как Центр управления дронами, генерал ВВС Турции Гоксель Кахайян. Тарон Оганесян отметил, что генерала видели в Азербайджане уже с августа и что Кахьян в Азербайджане, вероятно, выполнял те же функции, учитывая, что турецкие беспилотники “Bayraktar” широко использовались и в Арцахской войне.

Хотя напряженность вокруг Кипра началась не только, она имеет долгую историю, но в последние месяцы Турция заняла более агрессивную позицию. “Политика Турции в регионе, особенно в последние 4 - 5 лет, основывается на агрессивной стратегии, это политика достижения результатов посредством применения силы. Этому способствует и то, что за последние 10 лет Турция развила и свою военную промышленность и уровень подготовки своих вооруженных сил, а также обладает достаточным военным потенциалом для проведения таких операций. Все это проявилось и во время второй Арцахской войны, когда Турция оказала Азербайджану безоговорочную, открытую и довольно большую поддержку”, - сказал Ованнисян.

Что касается дальнейшего развития кипрского вопроса, то востоковед не исключил, что турецкая сторона и в этом случае прибегнет к военному сценарию. “Делая выводы из событий последних лет и Арцахской войны, мы понимаем, что механизмы международной сдержанности не работают”, - сказал он. В таком случае, какие механизмы могут заставить Турцию отказаться от военного решения? Политолог рассматривает участие США как единственный эффективный механизм, поскольку ни Греция, ни Кипр не обладают достаточным потенциалом, чтобы навязать что-то Турции военным путем. Если в случае Арцахского конфликта Россия использовала свой политический и военный вес, то в случае с Грецией это могут быть США. Однако Ованнисян затруднился ответить, насколько активное вмешательство США окажут в решение кипрской проблемы и как они смогут напрямую повлиять на Турцию. “Если Соединенные Штаты проявят пассивность, Турция сможет начать войну. Следует отметить, что это будет столкновение между двумя странами-членами НАТО, Грецией и Турцией, которое будет иметь негативные последствия как для США, так и для НАТО”, - сказал Ованнисян, напомнив, что в 1974 году произошло столкновение между Турцией и Грецией, в результате которого Турция смогла оккупировать населенную турками северную часть Кипра.

Лусине МХИТАРЯН