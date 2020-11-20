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Газета “Айастани Анрапетутюн”: ЕС начал беспокоиться...

Газета “Айастани Анрапетутюн”: ЕС начал беспокоиться...

“Европейский Союз начинает всерьез беспокоиться о ситуации в Арцахе. Это больше связано с непредсказуемым и агрессивным поведением Турции. Турция стала головной болью номер один  Старого континента.

Из недавних заявлений этой структуры можно сделать лишь один вывод, ЕС обеспокоен дестабилизацией региона и новыми конфликтами. Вчера глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором повторил призыв ЕС к скорейшему возобновлению политических переговоров о статусе Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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