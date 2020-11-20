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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос статуса Арцаха отныне должен решать арцахец

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос статуса Арцаха отныне должен решать арцахец

“В настоящее время население Арцаха составляет 150 000 человек. Согласно последней советской переписи населения, проведенной в 1989 году, население Нагорно-Карабахской Республики составляло 189 085 человек, из них 145 450 армяне и 40 688 азербайджанцы. Очевидно, что население Арцаха было бы намного больше, если бы в эти годы была предотвращена миграция и проводилась бы правильная демографическая политика.

Начинается новый этап переговоров по урегулированию проблемы Арцаха, в повестке которого один вопрос - статус Республики Арцах. Решение этого вопроса сейчас в руках народа Арцаха. Успешный исход переговоров в этом направлении будет возможен только в случае возвращения местного населения, покинувшего Арцах. Каждый арцахец должен понимать, что, с сегодняшнего дня живя в Арцахе, он возродит Республику Арцах”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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