Предстоящие на 20 ноября мероприятия
21:12, Ноябрь 19, 2020
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- 21:12 Предстоящие на 20 ноября мероприятия
- 20:53 Гарегин II поблагодарил Путина за усилия по сохранению армянского наследия в Карабахе
- 20:37 Исторические свидетельства не имеют значения в вопросах политики: Бегларян посетил Тигранакерт
- 20:22 Президент Арцаха провел совещание по социальным вопросам и восстановлению инфраструктур
- 20:13 «Аврора» уточняет порядок предоставления гуманитарной помощи жителям Арцаха
- 20:03 В трех городах Тавуша наблюдаются осадки в виде мокрого и слабого снега
- 19:45 Состоялось первое заседание Рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в Арцахе
- 19:20 Министр обороны Армении передал послу РФ медали погибших российских военнослужащих
- 19:05 Главы МИД Армении и РФ готовы продолжать развивать армяно-российские союзнические отношения
- 18:44 Вице-премьер Тигран Авинян и министр здравоохранения Арсен Торосян посетили раненых военнослужащих
- 18:03 Закрыт участок Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс
- 18:01 Зарплаты оказавшихся в плену военнослужащих будут сохранены
- 17:47 Лукашенко назначил нового посла в Армению
- 17:39 Лавров прокомментировал реакцию Госдепа США на участие России в урегулировании конфликта в НК
- 17:32 Италия одной из первых получит вакцину против COVID-19, заявил Ди Майо
- 17:16 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-11-20
- 17:15 Азиатские индексы выросли - 19-11-20
- 16:52 Samsung готовит недорогой смартфон с гибким экраном
- 16:44 Суд отклонил ходатайство об аресте Ашота Минасяна
- 16:29 Оксфордская вакцина от COVID-19 показала хорошие результаты у пожилых
- 15:33 ЕС считает необходимым возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха
- 15:14 Лидеры ЕС могут обсудить санкции против Турции
- 14:54 Азербайджан и Армения обменялась телами 385 жертв
- 14:45 Боевое дежурство на передовой продолжается
- 14:42 Общественная организация «Орран» готова обеспечить детей Арцаха зимней одеждой
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