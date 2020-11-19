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Исторические свидетельства не имеют значения в вопросах политики: Бегларян посетил Тигранакерт

Исторические свидетельства не имеют значения в вопросах политики: Бегларян посетил Тигранакерт

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян 19 ноября посетил села Тигранакерт, Нор Марага и Нор Айкаджур Мартакертского района, чтобы изучить и зафиксировать ситуацию на месте. Как сообщает Арменпресс, об этом Артак Бегларян написал на своей странице в Facebook.

Он также отметил. «Позже я опубликую свое видеообращение о правах перемещенных жителей сел, и мне очень больно за Тигранакерт, ибо историческое и культурное наследие и исторические свидетельства не имеют значения в вопросах политики и патриотизма.

Мы просто обязаны длительной борьбой отстоять свою Родину, свои ценности и права», - подчеркнул Бегларян.


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