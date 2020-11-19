Президент Арцаха провел совещание по социальным вопросам и восстановлению инфраструктур

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 ноября провел расширенное рабочее совещание по вопросам программ социальной помощи и восстановления инфраструктуры в сложившейся ситуации.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, государственный министр Григорий Мартиросян, а также представители министерств труда, социальных и жилищных вопросов, экономики и промышленной инфраструктуры выступили с докладами о проделанной работе.

Глава государства отметил, что восстановление инфраструктуры в столице и регионах должно быть завершено как можно раньше. По словам президента, необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить регулярную организацию возвращения жителей и обеспечить их необходимым имуществом.

Коснувшись жилищных проблем оставшихся без дома граждан, Араик Арутюнян отметил, что на первом этапе проблемы с их пребыванием на территории Республики Армения должны решаться во взаимодействии с государственными уполномоченными органами Республики Армения.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы.