Время в Ереване: 11:07:36,   19 Ноябрь

Президент Арцаха провел совещание по социальным вопросам и восстановлению инфраструктур

Президент Арцаха провел совещание по социальным вопросам и восстановлению инфраструктур

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 ноября провел расширенное рабочее совещание по вопросам программ социальной помощи и восстановления инфраструктуры в сложившейся ситуации.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, государственный министр Григорий Мартиросян, а также представители министерств труда, социальных и жилищных вопросов, экономики и промышленной инфраструктуры выступили с докладами о проделанной работе.

Глава государства отметил, что восстановление инфраструктуры в столице и регионах должно быть завершено как можно раньше. По словам президента, необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить регулярную организацию возвращения жителей и обеспечить их необходимым имуществом.

Коснувшись жилищных проблем оставшихся без дома граждан, Араик Арутюнян отметил, что на первом этапе проблемы с их пребыванием на территории Республики Армения должны решаться во взаимодействии с государственными уполномоченными органами Республики Армения.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации