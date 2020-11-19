В трех городах Тавуша наблюдаются осадки в виде мокрого и слабого снега

Министерство по ЧС сообщает, что в Армении автодороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городах Ноемберян, Дилижан и Иджеван Тавушского региона наблюдаются осадки в виде мокрого и слабого снега.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайным положением автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.