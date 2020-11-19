Время в Ереване: 11:07:36,   19 Ноябрь

Состоялось первое заседание Рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в Арцахе

Состоялось первое заседание Рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в Арцахе

Под председательством вице-премьера Мгера Григоряна в правительстве состоялось первое заседание Рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Григоряна, в заседании приняли участие должностные лица правительств Республики Армения и Республики Арцах, а также депутаты Национального Собрания Республики Армения.

В начале заседания вице-премьер подчеркнул важность деятельности рабочей группы в таком формате.

Участники заседания обсудили текущую ситуацию и проблемы в сфере социальной и гражданской инфраструктуры, возникшие вследствие войны. Основной темой обсуждения стали вопросы, связанные с жилищным обеспечением вынужденных переселенцев из Арцаха в Армению, а также тех, кто уже вернулся в Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации